10.000 polis alımı yapılacak Jandarmaya promosyon müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan katıldığı canlı yayında polise kadro, jandarmaya promosyon müjdesini verdi. 10.000 polis alımı yapılacağını duyuran Soylu, "Uzman çavuşlarla ilgili de Meclis’in elinde çalışma var. Önümüzdeki dönem yasalaşacak. Polis promosyonları yapıldı. 27 bin artı ek 2500 lira promosyon harcamaları var" dedi. İşte 10 bin polis alımı ve jandarma promosyonu ile ilgili son dakika açıklamaları...

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Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçime doğru giderken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınına konuk oldu. Bakan Soylu, TGRT Haber Ankara Temsilci Ercan Gürses'in sorularını cevapladı.

Polis adaylarına ve Jandarmaya müjde

Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Bakan Soylu’nun polis ve jandarmaya müjdesi vardı.

Bakan Soylu polislere 10 bin kadro daha açılacağını söyledi. Soylu, on binlerce için jandarma personelini de unutmadı. Bakan Soylu, jandarmaya promosyon için 29 bin 500 lira gibi bir rakam telaffuz etti.

“Ben dinlenmelerini istiyorum”

Bakan Soylu canlı yayında konuya dair şu açıklamaları yaptı;

Yayınlanan genelgeye rağmen 12/36 mesai uygulaması İstanbul Ankara dahil pek çok ilde uygulanmıyor'' söylentilerine Bakan Soylu, ''uygulanıyor. Ben polisimin ve jandarmamın dinlenmesini istiyorum. Polislere 10 bin kadro daha açılacak. Polislere doğudan sonra istediği yere gitmesini sağladık.

“27 bin lira harcamaları var”

Uzman Çavuşlarla ilgili, Meclis’in elinde çalışma var. Önümüzdeki dönem yasalaşacak. Polis promosyonları yapıldı. Diğer bakanlıklarınki yapıldı. Mart ayındaydı jandarmanınki, onlar da başarılı bir promosyon anlaşması imzaladılar. Ama aynen diğerleri gibi promosyonları bitecek. Tüm merkezdeki, taşradaki, yani karargahdakiler de sahadakilerde o anlaşmaya katılmış olacaklar. 27 bin lira artı 2 bin 500 lira promosyon harcamaları var. Toplam 29 bin 500 lira promosyonları var.