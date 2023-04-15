Ramazan Bayramına kısa bir süre kala öğrencilere verilmesi planan 1000 TL bayram harçlığı ile ilgili araştırmalar internette hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi emeklilere her bayram başı 2 bin TL verilirken, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verileceği gelen kulis bilgileri arasındaki yerini aldı. Peki 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak? Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? İşte bayram harçlığı ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

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Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verileceği bilgisi gençlerde heyecana neden oldu. AK Parti'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı 3 yeni vaat arasında yer aldığı söylenen 1.000 TL bayram harçlığı, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez verilecek. Şu an için kulis bilgisi olan Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığının detaylarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Peki, öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek, başvuru başladı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılar...

1000 TL bayram harçlığı verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşını 2000 TL zam yaparak 5500 TL’den 7500 TL’ye çıkarttıklarını duyurmuştu. Bununla birlikte emeklilere ve yasa ile belirlenen hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki defa ödenen bayram ikramiyesi de 1100 TL’den 2000 TL’ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen zamanlarda vatandaşlara yeni müjdelerinin olduğunu da belirtti.

Kulislerde dolaşan ve gündeme gelen son bilgilere göre ise şu an üzerinde çalışmaları devam eden üç yeni müjde daha bulunuyor. Bunlardan ilki ise vatandaşlık fonu.

Kurulacak fon ile her bir çocuk doğduğunda adına açılan hesaba devlet tarafından ayda 100 ya da 200 TL gibi bir para yatırılacak. Çocuk 18 yaşında geldiğinde ise kendi adına biriken bu parayı belli koşullar altında çekebilecek. Bu para bir bakıma vatandaşlık maaşı gibi düşünülürken biriken miktarın gencin üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.

Müjdesi beklenen ikinci konu ise evlilik kredisi. Buna göre yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonra da 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesi ise son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gelen haberlere göre öğrencilere Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 1000’er TL’den 2000 TL bayram harçlığı ödenmesi planlanıyor.

1000 TL bayram harçlığı ne zaman yatacak?

1000 TL bayram harçlığının ne zaman verileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Ramazan Bayramı’na kısa süre kalması nedeniyle ödemelerin kısa zaman içinde yapılması bekleniyor.

Diğer yandan konuyla ilgili açıklamanın Kabine toplantısında yapılacağı yönünde tahminler bulunuyor.

1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilere bayram ikramiyesi başvurusu hakkında da şu an için bir açıklama yapılmadı. Emekli bayram ikramiyesi için hak sahiplerinin bir başvuru yapması gerekmemiş ve ikramiye ödemeleri hesaplara otomatik olarak yapılmıştı.

Ancak öğrencinin hesabının olup olmadığı ve öğrenci olduğunun otomatik olarak teyit edilip edilmeyeceği de şu an için yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor.