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Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde de Avrupa şampiyonu oldu

Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde de Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, şampiyon oldu. Asil, erkekler genel tasnif finalinde de altın madalya elde etmişti

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri gerçekleştirildi.

Erkekler halka aleti finalinde Adem Asil madalya için mücadele etti.

Adem Asil, 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Asil, aynı organizasyonda erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalya kazanmıştı.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

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