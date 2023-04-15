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Fransa barut fıçısı gibi. Tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı

Fransa barut fıçısı gibi. Tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı

Fransa'da kitlesel protestolara yol açan emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Fransa’da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması içeren ve Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan geçirilen emeklilik reformu yasası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalandı. Ocak ayından bu yana kitlesel protestolara yol açan emeklilik reformu yasası, Macron'un imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı, 1 Eylül'den itibaren her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Anayasa Konseyi, yasa tasarısını dün görüşmüştü

Öte yandan, tartışmalı reformun anayasaya uygun olup olmadığının tespiti için Anayasa Konseyine başvuru yapılmıştı. Konsey dün akşam yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e yükselten maddesini onaylarken, bazı maddeleri reddetmişti.

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