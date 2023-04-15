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Ralli heyecanı Bodrum'dan başladı

Ralli heyecanı Bodrum'dan başladı

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Rally Bodrum, yoğun ilgi gören start seremonisi ile başladı.

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 Start seremonisine sanat ve iş dünyasından pek çok isim katılım gösterdi. Seremonik start Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ve bir akaryakıt firmasının CEO'su Mehmet Abbasoğlu'nun yapmış olduğu konuşmalar ile başladı.

Karya Otomobil Spor Kulübü'nün 'Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel' sloganı ile başlayan organizasyonda, sporcular ve izleyiciler getirdikleri oyuncaklar ve hediyeleri Bodrum Gönüllüleri işbirliği ile deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim ettiler. Co pilot olarak start alan oyuncu Çağrı Çıtanak'ın startını yine çok sevilen bir oyuncu olan eşi Başak Gümülcünelioğlu Çıtanak verdi. 69 otomobil ve 138 sporcunun katıldığı rallide, ekipler Cumartesi ve Pazar günü toplam 388 km. uzunluğundaki parkurda mücadele edecek.

Rally Bodrum 16 Nisan Pazar günü saat 17.30'da Be Premium Hotel’deki finish seremonisi ile son bulacak.

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