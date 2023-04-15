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YSK geçici aday listesini yayımladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları)

YSK geçici aday listesini yayımladı (14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili adayları)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.

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Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesini yayınladı.

YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.

YSK GEÇİCİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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