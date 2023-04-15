Şemdinli'de ilkbahar sevinci. Besiciler hayvanlarını meralara çıkarıyor

HAKKARİ'nin ŞEMDİNLİ ilçesinde besiciler, baharın gelmesiyle küçükbaş hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

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Yılın büyük bölümünde kar ve soğuk havanın etkili olduğu ilçede, havaların ısınmasıyla meralar da yeşerdi.

Besiciler de aylarca ahır ve ağıllarda ot ve samanla besledikleri hayvanlarını meralarda otlatma sezonunu açtı.

Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen oğlak ve kuzular da doğal şartlara uyum sağlamaları ve taze otla beslenebilmeleri için meralara çıkarılıyor.

Besicilerden Hamza Kaya, AA muhabirine, baharın gelmesine sevindiklerini söyledi.

Bu sayede yem maliyetlerinden kurtulduklarını belirten Kaya, "Havaların ısınmasıyla hayvanlarımızı meralara çıkardık. Artık koyunlarımız daha iyi beslenecek. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Şartlarımız zor ama şikayetçi değiliz." dedi.