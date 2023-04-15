Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Tüm terör örgütleri ile anlaştılar yetmedi tefecilerin desteğini aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. 14 Mayıs seçiminin önemine bir kez daha dikkat çeken Erdoğan muhalefete tepki gösterdi.

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Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuşan ve muhalafete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "7'li bir masa kurdurlar tüm terör örgütleri ile anlaştılar yetmedi tefecilerin desteğini aldılar. Milletin kendi yok, vizyon zaten yok, program zaten bunların aklı o kadarına ermez. Bunların yaptığı bir şey yok.PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dün Diyarbakır'daydım. Orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördüm. Başkanım bizi bunların eline bırakmayın...Kandil bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Diyarbakır'da Edirne'de olan Selo var ya 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta gençlerin üzerinden araba ile geçtiler. E siz hani Kürtlere kıymet biçiyordunuz ne oldu?

Vatandaşlarımız sağlık hizmetleri için ülkemizi tercih ediyor. Sağlık alanında kurduğumuz örnek alt yapının güçlendirmeyi sürdürdüğümüz insan gücünün kıymetini milletimiz iyi biliyor.

"Dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığını özür dileme onurunu gösterebilecek mi?"

Geçtiğimiz haftalarda Hatay'da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesi ile kendi aklınca bizi ters köşe yapmak isteyen bir kendini bilmez vardı. İşte o hastane inşallah 1,5 ay içinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında bunu yapanlar çıkıp milletimizden özür dileme onurunu gösterebilecek mi?

Sanıyorlar ki bu işler kendi kendine yürüyor. Geçtiğimiz 20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımlar daha önce yapılsaydı Türkiye başka yerde olurdu. Biz köhne düzeni değiştirdik.

"Tüm terör örgütleri ile anlaştılar yetmedi tefecilerin desteğini aldılar"

7'li bir masa kurdurlar tüm terör örgütleri ile anlaştılar yetmedi tefecilerin desteğini aldılar. Milletin kendi yok, vizyon zaten yok, program zaten bunların aklı o kadarına ermez. Bunların yaptığı bir şey yok.PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar. 7'li kumar masası kurdular.

"IMF'yi ülkeden defettik"

Masanın etrafında olanlardan bir tanesi benim bakanımdı. Şimdi Davos'ta oturduk IMF'nin başındaki ile konuşuyoruz. Dedim ki ben o zata ikide bir Türkiye'ye adamlar gönderiyorsunuz Türkiye'yi ben yönetiyorum siz değil. Siz taksitlerinizi almaya geliyor musunuz? 2013'e kadar devam etti IMFy'i ülkeden defettik. 10-11 belediyeniz var acaba ne yapıyorlar. İstanbul'da, Ankara'da yaptıkları bir şey var mı? Yok... Bunlar bir şey yapıyorlar her ortağa cumhurbaşkanlığı yardımcılığı veriyoruz diye söylemedi mi? FETÖ'cü ve PKK'lılara sizi geri alacağız diye söz vermedi mi? Bu hukuk devletinde mahkumları içeri alacaklarmış, Selo'yu çıkaracaklarmış. benim milletim bu çocuk katilini dışarı çıkarmayı sözünü verenlerle beraber olur mu? 14 Mayıs'a kaldı 28 gün durmak yok.

Bay Bay Kemal, 'Yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim.' diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu? Sen hangi makamdasın ki tefeciler sana böyle bir patayı vereceğinin sözünü veriyor. Sen bakkal dükkanı bile yönetmedin. Bu tefeciler 2 gün sonra devletin gelirlerine el koyunca işçi, memur maaşını kim ödeyecek?

"Seçimin arifesinde cumhurbaşkanı adayı olarak karşınızdayım"

Seçimin arifesinde cumhurbaşkanı adayı olarak karşınızdayım. Bu soruyu sadece size değil milletimizin tamamına soruyorum. İşte adaylar işte başarılar işte vizyonlar Türkiye Yüzyılı'nı kime emanet edersiniz? Evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Lütfen soruların cevabını aklınıza ve vicdanınıza danışarak verin ve kararınızı ona göre verin.

"Hatalarımız ve eksiklerimiz olabilir"

TOGG'u gördüğüz değil mi? TCG Anadolu'yu nasıl buldunuz? İHA, SİHA'ları beğendiniz mi? Kızıl Elma'yı beğendiniz mi? Daha güzellerini yapacağız. Bu seçim Türkiye'ye 21 yıldır eser ve hizmet üretenlerle 21 yıldır laftan başka icraatları olmayanların seçimidir. Hatalarımız, eksiklerimiz olabilir ama ülkemizin kalkınması gelişmesi için gece gündüz çalıştığımızı kimse inkar edemez.