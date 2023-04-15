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Okul Sporları Gençler Türkiye Judo müsabakaları, sona erdi

Okul Sporları Gençler Türkiye Judo müsabakaları, sona erdi

Okul Sporları Gençler Türkiye Judo Birinciliği müsabakaları, Samsun'un Bafra ilçesinde tamamlandı.

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Bafra Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 61 ilden 400 civarında sporcu katıldı. Müsabakalar, düzenlenen madalya töreninin ardından sona erdi.

Kızlarda 57 kiloda Kübra Yıldırım, 63 kiloda Aleyna Tutuş, 70 kiloda Ceylan Kocabey, +70 kiloda Sema Mete; erkeklerde ise 50 kiloda Mert Efe Vural, 55 kiloda Ramazan Kibaroğlu, 60 kiloda Enes Uslu ve 66 kiloda Yakup Ay birinci oldu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, organizasyonda emeği geçenlere, sporculara, antrenörlere ve hakem heyetine teşekkür etti.

Madalya törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Bafra Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak ile sporseverler katıldı.

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