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RTÜK'ün kararı sonrası Nagehan Alçı tepki gösterdi

RTÜK'ün kararı sonrası Nagehan Alçı tepki gösterdi

RTÜK'ün Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti isimli diziye verdiği yayın durdurma kararına tepki gösteren Nagehan Alçı, karara karşı adeta 'hodri meydan' dedi.

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RTÜK, Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin yayınını 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkenin ihlali nedeniyle yayın durdurma kararı almıştı. Alınan karar dün akşam uygulanarak Kızılcık Şerbeti dizisi yerine RTÜK'ün gönderdiği bir belgesel yayınlandı.

Nagehan Alçı meydan okudu

RTÜK'ün yayın durdurma kararı Show Tv'nin de içinde bulunduğu Ciner Holding Grubu'nun bir çalışanı olan gazeteci Nagehan Alçı'nın tepkisini çekti. Kendilerinin bu Türkiye'nin son merkez medyası olduğunu iddia eden Alçı, Kızılcık Şerbeti dizisine verilen cezayı 'Zulüm' şeklinde nitelendirdi. RTÜK'ün kararına karşı adeta 'hodri meydan' diyen Alçı, Show Tv'nin yapılanlara direneceğini belirtti. 

Alçı konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti üzerinden show TV'ye yaptığı şeyin tek adı var: Zulüm. Fakat hiç heveslenmesinler! Şu an bu ülkenin geriye kalan tek merkez medya grubu olan bizler direneceğiz! Ne 'Kızılcık Şerbeti' dizisini bitirebilirler ne de biz bu kurnazca yöntemlere teslim oluruz..

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