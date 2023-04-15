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Ralli heyecanı Bodrum'da tam gaz sürüyor

Ralli heyecanı Bodrum'da tam gaz sürüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı. Sporcular, toprak zeminden oluşan etaplarda kıyasıya mücadele ediyorlar.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 70 araç katıldı. Türkiye’nin en hızlı pilotlarının yarıştığı şampiyona sabah saatlerinde start aldı.

Sporculardan Havva Gürel, zor bir yarışın kendilerini beklediğini ifade ederek, “Biz sert ve vurucu bir yarış bekliyor. Etaplar çok sert, kırıcı. Arabamızı kollamaya çalışacağız. Hedefimiz yarışı iyi bir yerde bitirmek" dedi.

Bodrum’un doğal güzelliklerini gözler önüne seren ve Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda başlayan mücadele nefes kesti. Jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı şampiyonayı bölge sakinleri de ilgiyle takip etti.

Şampiyona 16 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel’deki finish seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

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