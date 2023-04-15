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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Samsunspor'a tebrik

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Samsunspor'a tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halk Buluşması" programları kapsamında Samsun'da vatandaşlara hitap etti.

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İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Spor Toto 1. Lig'de ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor'u kutladı.

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini belirten İmamoğlu, "Atatürk, arkadaşlarıyla kararlı biçimde 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıktı. 19 Mayıs 1919 sabah 08.00 sularında Samsun'a vardı. 6 gün Samsun'da, daha sonra Havza'da Türkiye'nin kurtuluşunun, tabiri caizse yol haritasını yazdı." dedi.

Samsun'un kurtuluşun, umudun şehri olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Samsun benim zihnimde gençlik demek. Çünkü Samsun deyince kesinlikle hepimizin aklında o tarih vardır. Hatırlayın, Mustafa Kemal Atatürk 38 yaşında genç bir subaydı. Bu kentin, Samsun'un ruhundan beslenerek zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Anadolu'nun kaderini yazmak için yolculuğa çıkmıştı." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkarken gelecek güzel günlerin umudu içinde olduğunu anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Birkaç ay sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Atatürk, Cumhuriyetimizi emanet etmek için de gençlere güvendi. Onlara 19 Mayıs'ı bir bayram olarak armağan etti. Hayatta bazı şeyleri anlamak, hissedebilmek için diyorum ki genç olmak gerekir. Büyük ve önemli işler yapmak isteyen herkes ama herkes gençlere güvenmek zorundadır. Gençlere saygı göstermek zorundadır. Gençlere eşit ve adil davranmak zorundadır. Ben gençlere çok güveniyorum. Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Sizlere 14 Mayıs'taki seçimde demokrasiyi vadediyoruz. Bu demokrasi mücadelesinin yolculuğu hak, hukuk ve adalet yolculuğudur. Erdemli bir yürüyüştür. Devlet insanlarının göreve geleceği bir yol yürüyüşüdür. Memleketimizin değişim anıdır. Bu da kararlılık gerektirir, asla vazgeçmemek gerektirir."

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