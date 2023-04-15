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İşte Kız Kulesi'nin son hali. Havadan görüntülendi

İşte Kız Kulesi'nin son hali. Havadan görüntülendi

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Kız Kulesi'nin restorasyonunda neredeyse sona gelindi. Mayıs ayında açılması beklenen kuledeki çalışmalar havadan görüntülendi.

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2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı. Kulenin son hali dron ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin birçok yerinde ve etrafındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul’un önemli simgelerinden olan tarihi yapının büründüğü yeni hali görenlerin dikkatini çekiyor. Çevre düzenlemeleri devam eden Kız Kulesi’nin Mayıs ayında açılması bekleniyor. Kız Kulesi’nin son hali dron ile havadan görüntülendi.

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