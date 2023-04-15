Adem Asil, halka aletinde de Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri gerçekleştirildi.

10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcumuz Adem Asil, Erkekler halka aleti finalinde altın madalya için mücadele etti.

Genel tasnifte de altın madalya kazanmıştı

Adem Asil, 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandı.Asil, aynı organizasyonda erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalya kazanmıştı.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.