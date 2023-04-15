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Kemal Kılıçdaroğlu tarih mi olacak yoksa tarih mi yazacak? Hadi Özışık'ın konuğu Mehmet Sevigen

İnternet Haber yayın grubu yönetim kurulu başkanı Hadi Özışık, bir dönem CHP'nin en etkili isimlerinden Mehmet Sevigen ile canlı yayında yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimlerini değerlendiriyor.

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Deniz Baykal döneminde CHP'nin en önemli isimleri arasında bulunan Mehmet Sevigen İnternet Haber yayın grubu yönetim kurulu başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olarak gündemi değerlendiriyor. Özellikle CHP'deki Kılıçdaroğlu dönemi ile birlikte yaşanan değişimlere geçtiğimiz yayında oldukça tepki gösteren Mehmet Sevigen, seçimlere 1 ay kala Kılıçdaroğlu ile ilgili görüşlerini dile getiriyor. Bakalım Sevigen'e göre 10’dan fazla seçim kaybeden Kılıçdaroğlu tarih mi olacak yoksa tarih mi yazacak…

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