Teröristbaşı Bayık: Apo’nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz

Almanya'daki gösteriye video mesajla bağlanan teröristbaşı Cemil Bayık skandal ifadelerde bulunarak, “Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo’nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz” dedi.

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Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin son adresi Almanya oldu. Avrupa Birliği PKK'yı 2004 yılında terör örgütü listesine alsa da PKK/YPG mensupları İsveç, Fransa ve Almanya'da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor.

Son olarak Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK/YPG sempatizanları bir eylem düzenledi. Terör destekçilerinin Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadi tepki çekerken Almanya'dan da skandal görüntüler geldi.

Alman polisi izlemekle yetindi

Cumhur İttifakı partilerine seçim çalışmalarında köstek olan Almanya HDP'nin hadsiz eylemine onay verdi. PKK sempatizanları sokaklara dökülerek Abdullah Öcalan'a terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük talep etti. Alman polisi ise, bu skandal eylemi sadece izlemekle yetindi.

Skandal gösteriye video mesajla bağlanan teröristbaşı Cemil Bayık skandal ifadelere imza attı.

"Apo'nun dostları özgürlük için mücadele ediyor"

Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir." dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir.

Teröristbaşı hızını alamadı!

Elabaşı Öcalan'nın özgürlüğü için rezalet bir çağrıda bulunan Bayık, "Buradan aydınlara yazarlara çağrımdır önder Apo'nun özgürlüğü için bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. Bu süreçte mücadeleyi yükseltme zamanıdır. Uluslararası kurumlar, Avrupa Adalet Konseyi, uluslararası hukukçular sorumluluklarını yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.