Fenerbahçe - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.Abone ol
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.
Fenerbahçe 0-0 Ankaragücü (CANLI SKOR)
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun
Ankaragücü: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe