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Fenerbahçe - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

Fenerbahçe 0-0 Ankaragücü (CANLI SKOR)

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

Ankaragücü: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe

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