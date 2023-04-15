Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu tepkisi: Mücahit, seyit, hafız yapıyorlar

Viranşehir'de konuşan Bakan Bozdağ, "Siz bakmayın Ramazan ayı diye gezenlere. Şaşırdılar ne yazacaklarını" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bozdağ, AK Parti'nin milletvekili adayı olarak gösterildiği Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların yerine yeni yaşam alanları oluşturacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, şunları söyledi:

"Mücahit, seyit, hafız yapıyorlar, şaşırdılar"

Siz bakmayın Ramazan ayı diye gezenlere, seccadenin bu milletin indindeki değerinin ne olduğunun farkında olmayanlara. Bir yandan mücahit, seyit, hafız yapıyorlar. Şaşırdılar ne yazacaklarını. Öyle olmadıktan sonra defalarca söyleseniz olur mu? İşin doğrusu ne ise onu söylemek lazım.

Biz bu milletin manevi değerleriyle kavgası olanlarla mücadelemizi dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız. Bu milletin değerlerine saygı duymayı herkes öğrendi, öğrenecek, öğrettik, öğreteceğiz.



"Avrupa'ya, Amerika'ya biatını şimdiden açıkladı"

14 Mayıs seçimlerinde Togg'u yapan Recep Tayyip Erdoğan'ı mı, yoksa çeşme açılışıyla övünen Kılıçdaroğlu'nu mu seçeceğiz? Bir yandan iş yapan, icraat yapan, yaptığı işlerle milletin gönlüne taht kuran bir lider var, dünya lideri var.

Öbür tarafta bol bol laf söyleyip hiçbirini tutmayan birisi var. Bir yanda 'Dünya beşten büyüktür.' diye meydan okuyan lider var, öbür yanda Avrupa'ya, Amerika'ya biatını şimdiden açıklayan kompleksli bir zihniyet var.