Avrupa Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş'tan 3 altın birden

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 45 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Cansu Bektaş, 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden elde etti.

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Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başladı. 40 ülkeden 172'si kadın toplam 318 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Türk Milli Takımı sporcuları 4 madalya kazandı.

Cansu Bektaş, rekor kırarak 3 altın madalya kazandı

Kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 72, silkmede 90 ve toplamda da 162 kilo ile 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden kazanma başarısı gösterdi.

Gamze Altun, aynı sıklette gümüş madalya aldı

Aynı sıklette podyuma çıkan Gamze Altun ise silkmede 89 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Koparmada 63 kiloluk kaldırışıyla 5. sırayı alan milli sporcu, toplamda ise 152 kilo ile Avrupa Şampiyonası'nı 4. tamamladı.

Müsabaka sonrasında sporculara madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü takdim etti.

"Genç sporcu kardeşimi başarısından dolayı tebrik ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli halterci Cansu Bektaş‘ı kutladı.

Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Cansu Bektaş, koparmadaki 72 kiloluk kaldırışıyla gençler rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu kardeşimi başarısından dolayı tebrik ediyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporculara başarılar diliyorum.’’