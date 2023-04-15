Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

Türkiye ile Mısır arasında 11 yıl sonra ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından iki ülke ilişkilerinde tarihi bir gelişme yaşandı. Mısır, ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattı.

Abone ol

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Şükri, 11 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Mısır Dışişleri Bakanı oldu.

Mısır'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması

Ziyaretin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Büyükelçi atamaları yapılacak

Öte yandan Semih Şükri ile Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından iki ülke arasında büyükelçi atamalarının yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi hususunda görüşüldüğünü belirterek, "Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını da söylemek isterim. Dolayısıyla bir taraftan diplomatik seviyede ilişkilerimizi diğer taraftan da her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için somut adımlar atmaya devam edeceğiz" demişti.