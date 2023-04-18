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Tarım Kredi marketlerinde 'sabit fiyat' uygulaması 1 ay daha uzatıldı

Tarım Kredi marketlerinde 'sabit fiyat' uygulaması 1 ay daha uzatıldı

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 900 gıda ve temizlik ürününde sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan “Sabit Fiyat” kampanyasına vatandaşların göstermiş olduğu çok yoğun ilgiye karşılık olarak “Sabit Fiyat” kampanyası 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

Hangi ürünler için geçerli?

Tarım Kredi'de satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan sonrası 1 ay daha fiyat artışı yapılmayacak.

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