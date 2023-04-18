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Kocasının yasak aşktan çocuğu oldu, bunu hazmedemeyen kadın asitle saldırdı!

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Kocasının yasak aşktan çocuğu oldu, bunu hazmedemeyen kadın asitle saldırdı!

DENİZLİ'de 2 çocuk annesi kadın, kocasının yasak aşk yaşayıp çocuğu olduğu öğrenince öfkesine yenik düştü.

Kocasının yasak aşktan çocuğu oldu, bunu hazmedemeyen kadın asitle saldırdı!

Denizli’de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. 

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Kocasının yasak aşktan çocuğu oldu, bunu hazmedemeyen kadın asitle saldırdı!

Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., yaptığı takip araştırmalar sonucu, eşinin S.G. isminde Özbek sevgili yapıp bebeğinin ondan da olduğunu öğrenince çılgına döndü. 

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Kocasının yasak aşktan çocuğu oldu, bunu hazmedemeyen kadın asitle saldırdı!

 Özbek sevgilinin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'ndeki yerini belirleyen Kerzi Y., yanına asit alarak harekete geçti. 

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Kocasının yasak aşktan çocuğu oldu, bunu hazmedemeyen kadın asitle saldırdı!

Eşinin sevgilisine ve 2 aylık bebeğe asit fırlattı

Eve giden kadın, tartıştığı eşinin sevgilisine ve yanında bulunan 2 aylık bebeği H.Y.’ye asit fırlatarak kayıplara karıştı. 

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