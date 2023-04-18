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Ev hanımlarına 1000 liralık bayram ikramiyesi nereden alınacak, başvuru sorgulama

Ev hanımlarına 1000 liralık bayram ikramiyesi nereden alınacak, başvuru sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ramazan bayramının da yaklaşması ile destek ödemelerinin kapsamını genişletti. İhtiyaç sahibi ev hanımlarına 1000 liralık bayram harçlığı ödemesi yapılacak. Ev hanımının hiçbir geliri olmaması ilk şart. Peki başvurular nereden yapılacak, ödemeler nereden alınacak?

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Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. 21 Nisan cuma günü bayramın ilk günü. Bayram öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı ve çalışmaları hızlandırdı. Emeklilerin, öğrencilerin ardından ev hanımlarına da 1000 liralık bayram harçlığı ödemesi yapılacak. Ödeme almak için ev hanımlarının. ilk olarak e devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru şartları arasında ev hanımın hiçbir gelirinin olmaması ve en az 1 çocuk sahibi olmak ilk şartlarda. Başvuru sonrasında ise ödemeler PTT üzerinden alınacak.

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi 500-1000 TL arasında değişecek. 

Başvuru formunu doldurun İhtiyaç sahibi ev hanımlarına yapılacak ödeme için nereye başvurabilirim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan detaylarda ihtiyaç sahibi ev kadınlarına 500 ila 1000 Türk Lirası arasında ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Bu ödemeler için nereye başvurulacağı sorusu ortaya çıkıyor.

Başvuru şartları neler?

T.C vatandaşı olması

Arazisi ve tapusu olmaması

Sigortası olmaması

Düzenli geliri olmaması

En az bir çocuğu olması

İhtiyaç sahibi ev hanımına gerekli ödeme PTT aracılığıyla yapılacak. Başvurmak isteyen muhtaç durumdaki ev hanımı belirli şartları taşıyorsa başvurusu onaylanacaktır.

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