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Tarla sattı yetmedi tefecilere borçlandı, "Köy hayatını çok seviyorum" diyen kadın 520 bin TL dolandırdı

Tarla sattı yetmedi tefecilere borçlandı, "Köy hayatını çok seviyorum" diyen kadın 520 bin TL dolandırdı

KIBRIS'ta yaşayan bir kişi, eşiyle Adana’daki köylerine gelmediği için kavga edip sosyal medyada bir kadınla tanıştı. Kadının, ‘Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım’ dediği için evlenmeye kalkan adam, evlilik vaadiyle 24 seferde toplam 520 bin lira dolandırıldı. 2 tarla satan, banka ve tefecilerden borç alan yaşlı adam şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

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Kıbrıs’ta yaşayan 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği için Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi’ndeki köy evine dönmek istedi. Ancak eşi Fatma’nın (55) gelmek istememesi nedeniyle tartışan yaşlı adam tek başına köy evine geldi. Nergis, 1 ay önce sosyal medyada gezerken Türkmenistan’da yaşadığını beyan edip yardıma muhtaç olduğu öne sürülen kendisini de Miray El (40) olarak tanıtan bir kadınla tanıştı.

‘Köy hayatını seviyorum’ deyince evlenmeye kalktı

Bir süre kadınla konuşan Nergis kadının, ‘Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim’ sözlerine kanıp evlenmeye kalktı. Bilal Nergis, ardından Türkmenistan’da olduğu öne sürülen kadına Türkiye’ye gelmesi için 1 ay içerisinde farklı dönemlerde 24 seferde toplam 520 bin lira para gönderdi.

15’er dönümlük tarla sattı, banka ve tefeciden para aldı

Kadının her istediği parayı verilen farklı IBAN adreslerine gönderen adam, bu süreçte Kıbrıs’ta çalışıp biriktirdiği bütün parasını, Feke ilçesindeki 15 dönümlük 2 tarlasını sattı oda yetmeyince bankadan kredi çekip tefeciden para aldı.1 hafta önce polis bir arkadaşına durumdan bahseden Nergis, o sayede dolandırıldığını anladı ve Feke Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu.

Paraları, Türkiye’de çekeceklerini sandığı için göndermiş

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Bilal Nergis, gönderdiği paraları kadının ‘Türkiye’ye gelince hepsini geri çekeceğiz. Şuanda hepsi hesaplarda duruyor’ dediği için gönderdiğini söyledi. Nergis, “Bu kadını sosyal medyada görünce ben çekinerek aradım. Kendisinin Türkmenistan’da olduğunu söyledi ama numara Türkiye numarasıydı. Aradığımda yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Bende buna acıdım. Ancak sürekli benden para istedi. Bende parayı yolladım” diye konuştu.

“Bulgaristan gümrüğündeyim, ‘Kırmızı bültenim var’ deyip para istedi”

Kadının ‘Bulgaristan gümrüğündeyim, kırmızı bültenim var’ diyerek para istediğini anlatan Nergis, “Kırmızı bültenim var. Buradan geri gidersem 5 yıl yurt dışına çıkamam deyince 80 bin lira para yolladım. Bana adının Elif ve memleketinin Adana olduğunu söyleyip gümrük memuru olduğunu da beyan eden bir kadın dedi ki bu paralar karta yatıyor. Bu kadın Adana’ya gelince paraları 5 ATM’den çekeceksiniz. Ortak hesaba para yatıyor dediler. Bende ‘Buyursun gelsin’ dedim. Ancak bu paraların karta yatması için 20 bin lira istediler. Sonra 20 bin daha istediler, onu da yolladım. Toplamda 24 seferde 520 bin lira yolladım” ifadelerini kullandı.

“Çok pişman oldum”

Kendisini dolandıran kadının halen para istediğini anlatan Nergis, “Bu kadının yakalanmasını istiyorum. Paramızı geri almalarını istiyorum. Benden halen para istiyor. ‘Ben köy hayatını seviyorum. Köyde odun sobası yakıyorum. Sırtımda odun taşıyorum’ dedi. Bende buna inandım. Benim hanım köy evini istemiyor. Buda böyle deyince kanımıza girdi. Çok pişman oldum. Rezil oldum arkadaşlarımın yanında. Eşim de bunu, para gönderdiğimi öğrendi. Ancak miktarını söylemedim” dedi.

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