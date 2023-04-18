Yeni düzenleme devreye girdi! Borçlar siliniyor şartlar belli oldu başvuru ekranı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte GSS prim borcu olanlara müjdeli haber geldi ve dar gelirli ihtiyaç sahipleri için harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından GSS prim borcu silenecek. Başvuru şartları belli olan GSS prim borcu desteğinden yararlanmak isteyenler GSS prim borcu sildirme hakkında internette araştırmalara başladı. İşte GSS prim borcu sildirme başvuru ekranı...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ekonomik sıkıntı çekenlere prim desteği sağlamak üzere yeni bir program açıkladı. Yoksulluk sınırının altında olan çocukların temel sağlık giderlerini karşılayarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmayı amaçlayan yeni düzenleme kapsamında ödemeler her ay düzenli olarak yapılacak. Peki GSS prim borcu sildirme şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte GSS prim borcu başvuru sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

GSS prim borcu desteği nedir?

Aile bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardımlara bir yenisi daha eklendi. Yeni destek kapsamında 18 yaşından küçük ve eğitimine devam eden çocukların sigorta primleri devlet tarafından ödenecektir. 18 yaşından büyük kişiler ise zorunlu GSS kapsamına tabi tutulacaktır.

Yeni düzenleme ile birlikte lise ya da dengi okul mezunu 20 yaş üstü ve üniversite mezunu 25 yaş üstü çalışmayan genç bireyler Genel Sağlık Sigortası primine tabi tutulmuştu. Artık yeni düzenleme kapsamında sigortasını kendisi ödeyen gençlerin prim borçları Devlet tarafından ödenecektir. Prim desteği için aile durumları yoksulluk sınırının altında olması gerekmektedir. Söz konusu olan destek ödemesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yapılacaktır.

GSS prim desteği şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni düzenlenen prim desteği için aranan şartlar şu şekildedir;

GSS desteği alabilmek için kişilerin herhangi bir sosyal güvencesi olmaması gerekiyor. Hane de yaşayan kişi başı düşen gelir, asgari ücretin 1/3’ü kadar olması gerekmektedir. Ayrıca en önemli ve zorunlu olan şart ise prim desteği için gelir testi başvurusu yapılmış olmasıdır.

Başvuru işlemleri ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılacaktır. Genel sağlık sigortası ödemesini yapmayacak durumda olan kişilerin borçlu duruma düşmemeleri için 18 yaşını doldurmadan bir ay önce gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Her ay düzenli olarak yapılacak söz konusu destek ödemesi gelir testi sonucunda prim borcunu ödeyemeyecek durumda olan kişilerin başvurusu onaylanacak ve akabinde ödemeler her ay düzenli olarak yapılacaktır.

GSS prim borcu desteği başvurusu nasıl yapılır?

Hiç gelir testi yaptırmayan vatandaşlara sosyal medya üzerinden duyuru yapan SGK, hane içi kişi başı geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişilerin GSS prim borçlarının silineceğini ve sağlığa erişimlerinin sağlanacağını belirtti.

Hane içi kişi başı geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar ise, anaparayı 31 Ağustos'a kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammında kurtulacak.