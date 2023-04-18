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Fenerbahçe açıkladı! Miha Zajc'ın sakatlığı belli oldu

Fenerbahçe açıkladı! Miha Zajc'ın sakatlığı belli oldu

Fenerbahçe, Miha Zajc’ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiğini, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de Miha Zajc şoku yaşanıyor. Ankaragücü maçında sakatlanan Sloven yıldızın, 19 Nisan Çarşamba günü Medipol Başakşehir'le oynanacak Süper Lig maçında forma giyemeyeceği konuşuluyordu.

Fenerbahçe'den Miha Zajc'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Oyuncunun sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiği, tedavisine başlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz gün de Altay Bayındır, bel fıtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.

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