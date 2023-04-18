Nerede oy kullanacağım nasıl öğrenirim, e devlet TC ile sorgulama

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine artık 25 gün kaldı. 2023 seçimlerinde 64 milyon 113 bin 941 vatandaş oy kullanacak. YSK seçmen kaydı sorgulama araması gündemde. Peki nerede oy kullanacağım, hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağım?

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Türkiye nefesini tuttu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasında olduğu seçimlerde artık 25 gün kaldı. Seçime sayılı günler kala milyonlarca vatandaş nerede oy kullanacağım, hangi okulda oy kullanacağım araştırması yapıyor. 08.00'de başlayacak olan seçimler saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın verdiği son bilgiye göre 2023 yılındaki 14 Mayıs seçimlerinde 64 milyon 113 bin 941 vatandaş oy kullanacak. Peki, Hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım? İşte YSK oy kullanma yeri sorgulama ekranı!

Hangi sandıkta nerede oy kullanacağım?

Seçimler için bir aydan kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler için seçmen kaydı sorgulama ekranını erişime açtı. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sorgulama gerçekleştirebiliyor.

Aşağıdaki linke tıklayarak 14 Mayıs'ta hangi sandıkta ve okulda oy kullanacağınızı sorgulayabilirsiniz.

YSK YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023

Sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

* T.C. Kimlik Numaranız

* Adınız

* Soyadınız

* İl

* İlçe

* Muhtarlık Adı

* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)

Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.