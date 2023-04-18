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Türkiye tarihinin en önemli elmas operasyonu! Kapalıçarşı'da ele geçirildi, değeri 1 milyon dolar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye tarihinin en önemli elmas operasyonu! Kapalıçarşı'da ele geçirildi, değeri 1 milyon dolar

İSTANBUL'un tarihi ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı’da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan ve 61,38 karat olduğu değerlendirilen ham elmas ele geçirildi. Elmasla bağlantılı Suriye kökenli 4 mücevher kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, polisi alarma geçiren yasadışı elmas kaçakçılığı İstanbul’daki tarihi Kapalıçarşı’da yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta yabancı uyruklu 2 kişinin, tarihi Kapalıçarşı'da kaçak elmas satmaya çalıştığı istihbaratına ulaştı.

Alınan istihbarat üzerine 12 Nisan’da geniş çaplı çalışma gerçekleştiren ve çarşı çevresinde takip başlatan polis, ilk olarak işlenmemiş ham elması satacaklarından şüphelenilen Suriye uyruklu M.M.D. ve M.F.M. ile bu elması alacak olan işyeri sahibi M.A. ve A.A. adlı 4 Suriyeliyi tespit etti.

Bölgede sivil kıyafetle “müşteri” kılığında dolaşarak çarşı çevresinde tedbir alan emniyet ekipleri, kuşkulu davranışlarda bulunan alıcı ve satıcı durumundaki 4 kişiyi takibe aldı.

Bu şüphelileri takibe alan ekipler, adım adım izledikleri söz konusu şüphelilere yönelik operasyon için savcılıktan izin aldı. Adli karar ile operasyonun düğmesine basan İstanbul Mali Şube Polisi, işyerine baskın düzenledi. 

Elmas kaçakçılarının işyerinde 2 parça halinde 61,38 karat işlenmemiş elmas ele geçirildi. Polis ekiplerinin, pırlanta uzmanları ile yaptığı inceleme sonucunda ele geçirilen elmasın orijinal olduğu ve ön ekspertiz raporuna göre piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon doları bulduğu (20 milyon lira) öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği elmasın operasyon kapsamında ele geçirilen iki parça halindeki elmasın Afrika üzerinden önce Suriye’ye, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirildiği belirlendi.

"Ülke tarihinin en önemli elmas operasyonu"

Yurda nasıl sokulduğu ve hangi Afrika ülkesinden getirildiği araştırılan elmasla ilgili yürütülen operasyonun, ülke tarihinin en önemli elmas operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Yakalanan şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 4 Suriyeli, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartı ile salıverildi.

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