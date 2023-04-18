Furkan Kızılay kışkırttı annesi çılgına döndü! "Nasıl bir insansın ya, böyle zenginliğin içine..."

Çocuklar Duymasın dizinde Havuç karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. "Hızdan gerçekten çok korkan biri" diyerek annesi Mine Kızılay'ı Ferrari'ye bindiren ünlü oyuncu hız yaparak annesini kışkırttı. O anlarda çılgına dönen Mine Kızılayın verdiği tepkiler ise olay oldu. İşte detaylar...

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'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakteri ile daha çocukken ünlenen Furkan Kızılay Survivor'a giderek oradaki performansıyla da adından söz ettirmişti. Şimdiler sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Kızılay, geçtiğimiz günlerde hızdan korkan annesi Mine Kızılay'ı Ferrari'ye bindirdi.

Caddeye çıkınca gerilen anne Mine Kızılay zor anlar yaşarken hız yapan oğluna sarf ettiği sözler videoya damga vurdu. İşte Kızılay ailesinin renkli görüntüleri...

"Nasıl bir insansın ya, böyle zenginliğin içine..."

Hız korkusu olan anne Mine Kızılay, oğlunun gaza basmasıyla çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Araçtan inmek isteyen anne, "Vitesi 'ye atarsan sütten çok vermedim ama haram zıkkım olur bak! Sağda dur, polise söyleyeceğim seni. Nasıl bir insansın ya! İmdat, kurtar beni. Böyle zenginliğin içine" diyerek araçtan indi.

Furkan Kızılay, annesiyle olan eğlenceli anları da Instagram hesabından yayınlamaya ihmal etmedi.