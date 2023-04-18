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'Ölüm belki kurtuluşumdur' demişti, sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

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'Ölüm belki kurtuluşumdur' demişti, sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

DENİZLİ'de sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra fil hastalığına yakalanan güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı. Yıllardır çektiği hastalığı nedeniyle artık yürüyemez hale gelen talihsiz adam dün "Çekecek gücüm kalmadı, ölüm belki kurtuluşumdur" demişti...

'Ölüm belki kurtuluşumdur' demişti, sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

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'Ölüm belki kurtuluşumdur' demişti, sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

Çalıştığı esnada bir sivrisineğin ısırdığı Karaoğlanoğlu için kabus dolu yıllar geldi. 

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'Ölüm belki kurtuluşumdur' demişti, sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

Her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı.

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'Ölüm belki kurtuluşumdur' demişti, sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

 Ayakları bir filin ayakları kadar şişerek yatağa tamamen muhtaç kalan Karaoğlanoğlu, her geçen gün etlerinin çürümesiyle yerinden bile kıpırdayamadı.

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