'Ölüm belki kurtuluşumdur' demişti, sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı
|
DENİZLİ'de sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra fil hastalığına yakalanan güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı. Yıllardır çektiği hastalığı nedeniyle artık yürüyemez hale gelen talihsiz adam dün "Çekecek gücüm kalmadı, ölüm belki kurtuluşumdur" demişti...
Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.
19
Çalıştığı esnada bir sivrisineğin ısırdığı Karaoğlanoğlu için kabus dolu yıllar geldi.
29
Her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı.
39
Ayakları bir filin ayakları kadar şişerek yatağa tamamen muhtaç kalan Karaoğlanoğlu, her geçen gün etlerinin çürümesiyle yerinden bile kıpırdayamadı.
49