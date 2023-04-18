Muharrem İnce'nin HDP'le ilgili 'PKK'lılarla anlaşma yapmam' sözlerine Selahattin Demirtaş'tan tepki

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin HDP'yle ilgili, "PKK'lılarla anlaşma yapmam" sözlerine tepki göstererek, "Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP’liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin HDP'yle ilgili, "PKK'lılarla anlaşma yapmam" sözlerine tepki gösterdi.

Demirtaş, "Siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyorum. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP’liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok" ifadesini kullandı.

Demirtaş, Gerçek Gündem'in sorularını yanıtladı.

Seçim tahmini konusundaki soruya, "Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır" yanıtını veren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Yargıyı siyasetin baskısı, kontrolü, etkisinden çıkarmak bile ilk etapta rahatlatmaya yol açar. Sonrasında, uzun vadeli bir demokratik dönüşüm programına ihtiyaç var. Bunca yıkımın enkazı, öyle üç beş günde temizlenemez. Önce Erdoğan rejimi sandığa gömülecek sonrasında yapacak çok iş var."