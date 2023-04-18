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Antalya'da 38 yaşındaki adamı ölüm seccade üzerinde yakaladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 38 yaşındaki adamı ölüm seccade üzerinde yakaladı

ANTALYA'DA 38 yaşındaki 3 çocuk babası adam, sabah namazı kılarken seccade üzerinde hayatını kaybetti.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki 2 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası İbrahim Erşen, sabah namazını kıldığı sırada seccade üzerinde yere yığıldı.

Bir süre sonra Erşen’in yatakta olmadığını fark eden eşi, diğer odalara bakarken kocasının seccade üzerinde hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Erşen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye tabibi raporuna göre normal ölüm olarak kayıtlara geçerken, İbrahim Erşen’in cenazesi morga kaldırıldı.

Bir fayans firmasında satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenilen Erşen’in ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları da eve gelerek gözyaşı döktü.

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