Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan bir defa daha alınabilir

UEFA daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan almıştı. 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'daki hazırlıklar hızla devam ederken, İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Türkiye'deki güvenlik kaygıları nedeniyle UEFA'nın finali üçüncü kez başka bir ülkeye taşıyabileceği belirtiliyor.

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İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından Independent'te yer alan habere göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilir.

Seçimi bahane gösterebilirler

Haberde seçim nedeniyle İstanbul ve Türkiye'de huzursuz bir ortam olduğu ve seçimi kim kazanırsa kazansın bu ortamın devam edebileceği belirtildi. Bu sebeple UEFA'nın finalin oynanacağı yeri değiştirebileceği iddia edildi.

UEFA’nın, olası olumsuzluklar halinde Şampiyonlar Ligi finalini üçüncü kez İstanbul’dan alma planı yaptığı öğrenildi.

Daha önce İstanbul'dan 2 kez alınmıştı

2019-20 yılında İstanbul'da oynanması planlanan final pandemi nedeniyle Portekiz'in Lizbon şehrine alınmıştı. 1 yıl sonra yine İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e ancak bu kez Porto şehrine verilmişti.