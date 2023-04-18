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Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medyada yayılan fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu

Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medyada yayılan fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyada yayılan fotoğraf karesiyle ilgili sessizliğini bozdu. Kütahyalı, fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını 10 yıl önce üretilmiş fake FETÖ üretimi video olduğunu söyledi.

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Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili sosyal medyada tartışma yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ankara'da Okşan isimli trans bir bireyle birlikte olduğu öne sürüldü.

"Bari yeni iftiralar üretin"

Fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını ifade eden Rasim Ozan Kütahyalı, "FETÖ'nün p.rno arşivinden beni andıran birini bulup 17 Aralık 2013'te piyasaya sürdüğü '2.5 litre kola ve puro içen gey sözde ROK' videosu yine piyasaya sürülmüş :) 10 sene geçti hala aynı fake FETÖ üretimi video. Bari yeni iftiralar üretin de biraz daha inandırıcı olsun yahu" ifadelerini kullandı. 

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