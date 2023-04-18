En son anket sonuçları Bugün seçim olsa ne olur MAK Danışmanlık paylaştı partilerin son oy oranları

MAK Danışmanlık, Nisan 2023 Türkiye Gündem Araştırması anket sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın 52 ili kapsayan 5750 kişi ile çoklu tarama modeli çalışmasıyla yapıldığı açıklandı. MAK Danışmanlık'ın 10–16 Nisan 2023 tarihleri arasında yaptığı ankete göre cumhurbaşkanlığı yarışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yüzde 4.1 önde. "'Size göre ülkenin en önemli sorunu nedir?" sorusuna verilen cevapta ilk sırada "yüzde 44 ile hayat pahalılığı işsizlik ve ekonomik sorunlar" oldu.