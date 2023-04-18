Yasak Elma Berrak Aksoy'u gerçekte kim oynuyor? Berrak kim, kaç yaşında?

FOX ekranlarının 5 sezondur devam eden dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde Berrak Aksoy karakteri dahil oldu. Seyircinin dikkatini çeken Berrak Aksoy kim oynuyor, gerçekte kim soruları da merak edildi. Yasak Elma Berrak'a genç model Merve Ulukanoğlu hayat verdi. Peki Merve Ulukanoğlu kaç yaşında?

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Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma haziran ayında final yapacak ve ekran macerasını sonlandıracak. Dün akşam yayınlanan son bölüme Berrak karakteri damgasını vurdu. Berrak Aksoy karakteri ile diziye dahil olan genç model 31 yaşındaki Merve Ulukanoğlu hemen dikkatleri üzerine çekti. Dizide Ata’nın ünlü bir dizi yıldızı olan komşusuna hayat veren Merve Ulukanoğlu kimdir, kaç yaşında soruları da merak edildi.

Yasak Elma Berrak Aksoy kimdir?

23 Temmuz 1992 yılında Mersin’de dünyaya gelen Merve Ulukanoğlu, bir süre burada yaşadıktan sonra ailesinin işleri dolayısıyla küçük bir yaşta İstanbul’a taşındı.

Üniversite yıllarına kadar eğitim hayatıyla beraber voleybol çalışmaları da yürüttü. Lisans eğitimini Spor Yöntemi Bölümü üzerine tamamlayan ve buradan mezun olduktan sonra İngiltere’ye master eğitimi almak için giden Merve Ulukanoğlu, eğitiminin yanı sıra modellik kariyerine adım atmış, bunu da başarılı bir şekilde sürdürmüştür.

Şimdilerin çok sevilen modeli, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin aranan yüzü olmuş ve sadece bununla kalmayarak Körfez ülkelerinde de aynı etkiyi yaratmayı başarmıştır.

Katar Kraliyet ailesine ait bir markanın yüzü olmuş ve aynı zamanda sayısız marka ile iş birliği yapmıştır. Farklı güzelliği ile tasarımların vazgeçilmezi olan ünlü model, Harper’s Bazaar ve Grazia gibi çok okunan dergilerde de yer almıştır.

İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda’da olmak üzere modanın kalbinin attığı ülkelerde çalışmalar yürütmüş olan başarılı model, sadece bu merkezlerle sınırlı kalmayarak Arap Yarımadası’nın önde gelenleri olan Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da da başarılı işlere imza atmıştır.

Daha sonrasında İspanya, Amerika, Güney Afrika ve Uzak Doğu ile devam edecek olan bu serüven şu an da Türkiye’de oyunculuk alanında sürüyor.

Oyunculuk kariyerine ise birkaç reklam ve sinema filminde yer alarak başlamıştır. Bu sektörde de kendini daha çok geliştirmek istemesinden dolayı Londra’da oyunculuk akademisinde eğitimine devam etmektedir.

İş yaptığı Arap ve Avrupa ülkelerinde kendisine birçok hayran edinen Merve Ulukanoğlu’nun sevenleri Türkiye’de sinema sektöründe yer alacağı projeleri heyecanla bekliyor. Bu bölgelerdeki takipçileri bir dizi ya da filmde yer aldığı takdirde mutlaka onları haberdar etmesini istiyor. Ayrıca başarılı işlerde yer almış ve herkes tarafından beğeni toplamış bir model olarak da sükselerini “Yılın En İyi Çıkış Yapan Modeli” ödülüyle taçlandırmıştır.

Yasak Elma'da Berrak karakterine hayat veren Merve Ulukanoğlu'nun Instagram adresi @merveulukanoglu'dir