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Putin, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden Herson'a gitti

Putin, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden Herson'a gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden Herson'a gitti.

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Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ziyareti sırasında askeri bir toplantıya katıldığı ve komutanları dinlediği belirtildi.

Açıklamada, "Putin toplantıda askerlerin dikkatini dağıtmak istemediği. Ancak son gelişmelerle ilgili yorumlarını şahsen duyması, komutanları dinlemesi ve fikir alışverişinde bulunması önemli" denildi.

Kremlin tarafından yayımlanan videoda, Putin'in bir arazide helikopterden indiği ve komutan General Oleg Makarevich olduğu düşünülen askeri üniformalı bir kişi tarafından karşılandığı görülüyor. Putin daha sonra bir komuta kontrol odasında Makarevich ile Hava Kuvvetleri Komutanı General Mikhail Teplinsky arasında oturuyor. Ayrıca farklı giysiler içinde bir sığınağa götürülürken ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Alexander Lapin ile konuşurken görülüyor.

Ukrayna yönetimi ise Putin'in ziyaretine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanlarından biri, Putin'in "yandaşlarının işlediği suçların tadını son kez çıkarmak için" bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.
Ziyaret Ukrayna'nın savaşta kaybettiği toprakları geri almak için karşı saldırıya hazırlandığı bir dönemde yapıldı.

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