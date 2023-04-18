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Tramvayda elle taciz iddiası! Kovalamaca sonucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tramvayda elle taciz iddiası! Kovalamaca sonucu yakalandı

Samsun'da tramvayda bir kadını elle taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İddiaya göre, N.Ü. adlı kadın tramvayda yolculuk esnasında bir kişinin elle birkaç kez kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. N.Ü.'yü taciz ettiği iddiasıyla edilen F.F.G. kovalamaca sonucu yakalanarak Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Mağdur N.Ü. adlı kadın şikayetçi olarak, "Tramvayda şahsın sol koluyla kalçama dokunduğunu hissettim. 'Kusura bakma' dedi. Daha sonra aynı şey birkaç kez daha olunca taciz ettiğini anladım. Daha sonra şahıs tramvaydan indi. Yanıma bir erkek ve bayan şahıs gelip 'seni taciz etti, biz gördük' dediler. Şahıs tramvaya yeniden bindi. Vatandaşlar olayı tramvay istasyonundaki güvenlikçilere haber verdi. Şahıs kaçtı. Bir vatandaş şahsı kovalamaca sonucu yakalayıp polise teslim etti. Şikayetçiyim" dedi.

Polis tarafından gözaltına alınan F.F.G. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Tramvay aşırı kalabalıktı. Popom, dizim veya elim N.Ü. adlı kadına değmiş olabilir. Bunu bilerek ve isteyerek yapmadım. Ben elimin veya herhangi bir yerimin değmiş olabileceğini fark etmedim. Suçsuzum" şeklinde konuştu.

Polisteki sorgusunun ardından asliyeye sevk edilen F.F.G. çıkarıldığı mahkemece "cinsel taciz" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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