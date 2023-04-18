TOGG alacaklara müjde! Düşük faizli kredi imkanı: TOGG kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyen dijital çekiliş noter huzurunda gerçekleşti. Bu kapsamda 177 bin 467 kişi arasından şanslı 20 bin kullanıcı ön sipariş hakkı kazanırken 20 bin kişi de yedek listede yerini aldı. Söz konusu listelerin belli olmasının ardından “TOGG için kredi verilecek mi, TOGG kredi imkanı var mı? TOGG kredi ne zaman verilecek, TOGG kredi başvurusu başladı mı? TOGG kredisi nasıl olacak?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yollara çıkmaya başlamasının ardından TOGG sahibi olmak isteyenler kredi imkanlarından yararlanmak istiyor. Peki TOGG'a özel kredi veriliyor mu? TOGG kredi başvurusu nasıl yapılır? TOGG kredi başvuru şartları neler? İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin son dakika TOGG kredisi açıklaması ve tüm merak edilenler haberimizde...

TOGG için kredi verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında kamu bankalarına çağrıda bulunarak, TOGG için kredi verilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de TRT'de katıldığı bir programda, TOGG için bankalarla bir paket oluşturduklarını ve ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını belirtti.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ülkedeki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri temsil eden önemli bir projedir. TOGG'un üretimi, Türkiye'nin yerli otomobil sektöründe daha da gelişmesine katkı sağlayacak ve uluslararası arenada rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır.

TOGG'un vergilerin hafifletilmesi ve kamu bankalarının desteğiyle daha uygun fiyatlarla sunulması hedeflenmektedir. Bakan Nebati'nin açıklamasına göre, TOGG kredisiyle ilgili bir paket oluşturulmuş ve yakın zamanda açıklanacak.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un başarılı olması, Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişimi açısından önemlidir. Bu nedenle, hükümetin ve kamu bankalarının TOGG'a destek vermesi, yerli otomobil sektörünün gelişmesine katkı sağlayacaktır.

TOGG kredi başvurusu nasıl yapılır, TOGG için kredi şartları nelerdir?

TOGG’u satın almak isteyenler için kamu bankaları başta olmak üzere özel bankaların uygun vade ve faizle kredi sunması bekleniyor, ancak ne özel bankalardan ne de Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarından TOGG kredisi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

TOGG fiyatları ne kadar?

Tüm Türkiye tarafından merakla beklenen TOGG'un fiyatı belli oldu.

Buna göre; TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil​ 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil​ 1 milyon 55 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil​​ 1 milyon 215 bin TL ile başlayan fiyat etiketine sahip olacak.