Togg’un ilk mağazası Zeytinburnu’nda açıldı

Yerli otomobil Togg’un İstanbul’daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul’da Zeytinburnu’nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor.Abone ol
Togg’u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu’nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.
Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak. Teslimat tarihleri ilerleyen zamanda belli olacak.
Deneyim merkezleri
İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
Ankara, Çankaya
Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya
Togg mobil deneyim merkezleri
Antalya
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa
İstanbul, Ümraniye
Kayseri, Kocasinan
Samsun, İlkadım
Togg Servis Noktaları
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Ankara, Etimesgut
Antalya, Kepez
Antalya, Muratpaşa
Balıkesir, Bandırma
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa, Nilüfer
Çorum, Merkez
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
Eskişehir, Odunpazarı
Gaziantep, Şehitkamil
İstanbul, Avcılar
İstanbul, Üsküdar
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
İzmir, Çiğli
Kayseri
Kocaeli, Gebze
Samsun
Şanlıurfa, Haliliye
Trabzon, Ortahisar
Togg teslimat noktaları
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Antalya, Kepez
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
Kayseri
Samsun