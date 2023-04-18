Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Teröristlerin kalesine girdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çömçe adı verilen teröristlerin sözde kale olarak gördüğü 'girilemez' diye nitelediği mağaraya girdiğini duyurdu.

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Bakan Akar, kentteki programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Bu konudaki en büyük tehdit ve riski “terör” olarak nitelendiren Akar, “En son teröristi etkisiz hale getirerek bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız" dedi.

Mehmetçik ‘girilemez’ diye nitelendirdiği mağaraya da girdi

Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi

Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Akar, şöyle konuştu:

“Mehmetçik teröristlerin ‘girilemez’ dediği yerlere girmeye, ‘çıkılamaz’ dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün, Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çömçe adı verilen, teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, ‘girilemez’ diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.”