Sivas'ta korkutan deprem

SİVAS'ın Gürün ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlarda paniğe neden olurken kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Abone ol
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 14.40’ta meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 3.6 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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