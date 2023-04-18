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Sivas'ta korkutan deprem

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta korkutan deprem

SİVAS'ın Gürün ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlarda paniğe neden olurken kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 14.40’ta meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 3.6 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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