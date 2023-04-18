Bu sözler olay olur! Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzaylılarla nasıl tanıştığını anlattı
Kayahan'ın kızı Beste Açar uzaylılardan mesajlar aldığını söyleyince çok konuşulmuştu. Beste Açar; babası Kayahan, Atatürk, Mevlana ve hatta Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini de iddia etmişti. Beste Açar, konuk olduğu programda 13 yaşında uzaylılarla nasıl tanıştığını anlattı.
Kayahan'ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda bir YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlamıştı. Babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini belirten şarkıcı; Atatürk, Mevlana ve Hz. Meryem'le de iletişimde olduğunu iddia etmişti.
"'Bu kız aklını kaçırmış' diyenler olabilir" diyen Açar, "Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'le de, onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar" demişti.
Beste Açar, 2. Sayfa programına konuk oldu. Daha önce uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Açar, bu kez uzaylılarla ilk karşılaşmalarını ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Benim uzaylılarla ilgili yaşadığım bazı deneyimler var. Dünya üzerinde çok fazla insanın yaşadığı, deneyimlediği bir şey bu ama söylemeye çekiniyorlar.