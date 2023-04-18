Bu sözler olay olur! Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzaylılarla nasıl tanıştığını anlattı

"'Bu kız aklını kaçırmış' diyenler olabilir" diyen Açar, "Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'le de, onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar" demişti.