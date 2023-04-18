Tetikçinin Oğlu Huri Malik kimdir? İskender'in kardeşi kim oynuyor?

Tetikçinin Oğlu bu akşam FOX ekranlarında nefes kesen bir bölümle başladı. Bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin dikkat çeken karakterinden biri de İskender'in kız kardeşi Huri Malik. Peki Huri Malik'i kim oynuyor? Sezin Akbaşoğulları kimdir?

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Tetikçinin Oğlu bu akşam FOX ekranlarında 2. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu çok farklı, oyuncu kadrosu çok sağlam. Kırk yıllık iki dostun yıllar sonra biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye karşı karşıya gelmesini konu eden Tetikçinin Oğlu dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri İskender'in kız kardeşi Huri Malik Karayurt. Manipülasyon yeteneği güçlü olan Huri Malik, kocasının ölümünden ardından bambaşka biri olur. Tetikçinin Oğlu dizisinde Huri Malik karakterine sevilen oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat veriyor. Daha önce Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon dizi dizlerde rol alan Sezin Akbaşoğulları yine seyirciyi büyüleyecek.

Huri Malik Karayurt

SEZİN AKBAŞOĞULLARI

İskender’in kız kardeşidir. Her ne kadar ailesi ile arası bozuk olsa da gelenek ve göreneklerine saygılı olan bir karakterdir. Manipülasyon yeteneği güçlüdür. Ailesiyle olan ilişkisi ona bu yeteneği vermiştir. İnatçı ve mücadeleci bir kadındır. Kocasının ölümü sonrası başkasıyla evlendirdiği için abisine karşı bir öfkesi vardır. Aynı olay onu oğlundan da uzaklaştırdığı için uzun zaman bu öfkeyi korumuştur. Annesi Beyaz’a karşı saygı ve korkuyla karışık bir bağı var. Korkmaz ve İskender arasında her zaman bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

Sezin Akbaşoğulları kimdir?

22 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sezin Akbaşoğulları, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2003 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk kez lise döneminde oynadığı Yine Başladılar isimli oyun ile çıktı. Kamera karşısına ise ilk kez Bizim Evin Halleri ile geçti. 2005 yılında Beyaz Gelincik dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır.

Sezin Akbaşoğulları dizileri

Eylül, Sır Gibi, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon, Hatırla Gönül ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.Sevgili Komşum, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Yabancı gibi filmlerde yer alan Sezin Akbaşoğulları, 1.64 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.