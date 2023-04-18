Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Gördükçe kuduruyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde TSK envanterine giren Türkiye'nin en büyük savaş gemisine değinen Erdoğan, "CHP lobisi, masanın etrafındaki 7'liler, TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi birde emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldın mı, laf... Bay bay Kemal şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

"Türkiye'yi ben yönetirim" dedim

Başbakan olduğumda Davos'ta yanımdaki birisi daha vardı, ekonomiyle ilgileniyordu, ona o görevi vermiştik. IMF başkanına dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz bizden taksitleri alıyor musunuz? Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi alamazsınız, Türkiye'yi ben yönetirim. Yanımızda bebecan vardı. 2013 yılında tüm ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık.

"Emperyalistlerin para musluklarını biz kestik"

Bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve taşeronlarıyla mücadeleyle geçti. Emperyalizme meydan okuduk. Suriye ve Irak harekatlarıyla oyunlarını bozduk. 15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp giderken, biz Yeşilköy Havalimanı'nda halkımızla beraberdik. Emperyalistlerin silahşorlarına göğsümüzü biz siper ettik. Milletin kanını sülük gibi emen faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin para musluklarını biz kestik.

TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar

15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp belediye başkanının evine giderken biz halkımızla beraberdik. Faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin musluklarını biz kestik. Savunma Sanayinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. TCG Anadolu, İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Ama bu CHP lobisi, masanın etrafındaki 7'liler, TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. İHA'mız-SİHA'mız, Kızılelma'mız var. Hepsi de şu anda TCG Anadolu'nun güvertesinde. Biz yaparız. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar.

"Hayatımız emperyalizmle mücadeleyle geçti"

BM'de dünya beşten büyüktür diyerek küresel sisteme itiraz ettik. Sömürge düzenine biz dur dedik. Hayatımız emperyalizmle mücadeleyle geçti.

"Biz 1 metre karelik başörtüsü dediğin başörtüsünü de biliriz"

Bizim kime secde ettiğimizi, kime direnişimizle diz çöktürdüğümüzü anlatsınlar. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğilir secdeye varırız. Bay bay Kemal unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de seccadeyi de kıbleyi de Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz 1 metre karelik başörtüsü dediğin başörtüsünü de biliriz.

"Hamburgercide buluştuğun Pennsylvania'daki alçaklara sor"

Bay bay Kemal'e sesleniyorum; bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan, batıda sırtını sıvazlayan ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pennsylvania'daki alçaklara sor. Git, dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git, Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git, Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git, Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türkü'ne sor.

Afyonkarahisar'a toplam 69 milyar liralık yatırım

26 gün kaldı. 26 gün, gece gündüz çalışmaya var mıyız? Her bir AK Partili 100 kişiyi sandığa taşımalı. Afyonkarahisar'a toplam 68 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 22 adet yeni derslik inşa ettik. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek Öğrenim yurt binaları yaptık. 59 adet spor tesisleri inşa ettik. TOKİ eliyle 9 bin 624 konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik.

"Soğan patates hangi yoldan gelecek?"

Saatlerce anlatsak bitmeyecek yatırımlarımız var. Bunlara kalsa bunlar ne diyor biliyor musunuz? Bu yollarla, köprülerle soğan patates gelir mi ya diyorlar. Bunlar olmasa bu soğan patates hangi yoldan gelecek? Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna nasıl gideceksiniz? Bunlar medeni değil bunlar gayri medeni. 81 vilayetin tamamında üniversite var.