TCG Anadolu ziyarete açıldı CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan olay soru önergesi

231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip geminin tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olarak açıklandı. Gemi tam yük deplasmanında en az 20,5 knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9.000 deniz mili seyir siasına sahipken, geminin içindeki su alabilen havuza; her biri 1 adet tank taşıyan 4 adet LCM gemisi (Mekanize Çıkarma Gemisi) girebiliyor.