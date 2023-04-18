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MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! Tıkla sonucunu gör

MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! Tıkla sonucunu gör

Milli Eğitim Bakanlığınca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

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Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı’nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Sözlü sınav sonucunuzu öğrenmek için bu linke tıklayarak e-Devlet'teki ilgili alana gidebilirsiniz.

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