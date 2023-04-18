50 ton buğday boş araziye döküldü! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, Ankara Polatlı'da 50 ton buğdayın boş araziye dökülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Buğdayın neden döküldüğü araştırılıyor.Abone ol
Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi’nde yaklaşık 50 ton buğday araziye döküldü. Kimin döktüğü bilinmeyen buğdayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yetkililer inceleme başlattı.
Yapılan incelemeden sonra, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.
Buğdayın neden döküldüğü araştırılırken, polis ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi devam ediyor.
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