Dünyada panik yaratan haber: Kuş gribi mutasyona uğradı! Daha ölümcül ve bulaşıcı...
ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), Şili'deki bir adamda çeşitli mutasyonlara sahip bir kuş gribi türü tespit edildiğini duyurdu. 53 yaşındaki adamın gözlem altında tutulduğunu belirtilen yetkiler virüsteki mutasyonlara ilişkin endişelendiren bir açıklama yaptı. Uzmanlar, kuş gribi virüsünde meydana gelen mutasyonların onu insanlarda daha ölümcül ve bulaşıcı hale getirebileceği konusunda uyardı.
ABD'li sağlık yetkilileri, Şili'de bir adamın çeşitli mutasyonlara sahip bir kuş gribine yakalandığını duyurdu.
NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, önceki hayvan çalışmalarının bu mutasyonların virüsün daha zararlı olmasına veya daha kolay yayılmasına neden olabileceğini gösterdiğini söyledi. Ancak mutasyonların, virüsün bir kişinin üst akciğerlerinde kök salmasını kolaylaştıracağına dair bir kanıt olmadığını da söylediler.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) Vivien Dugan, mutasyonların halk sağlığı yetkililerinin H5N1 virüsünün insanlara yönelik genel risk değerlendirmesini değiştirmediğini ve bu riskin "düşük olmaya devam ettiğini" söyledi.
Bununla birlikte CDC yetkilileri, sadece hastaneye kaldırılan bir hastada ortaya çıkan mutasyonların, adam hastalandıktan sonra meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Kurum yetkilileri, mutasyona uğramış virüsün diğer insanlara yayıldığına, diğer grip virüsleriyle karıştığına ya da mevcut ilaçlarla mücadele etme veya aşılardan kaçma yeteneği geliştirdiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını vurguladı.