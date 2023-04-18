Dünyada panik yaratan haber: Kuş gribi mutasyona uğradı! Daha ölümcül ve bulaşıcı...

NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, önceki hayvan çalışmalarının bu mutasyonların virüsün daha zararlı olmasına veya daha kolay yayılmasına neden olabileceğini gösterdiğini söyledi. Ancak mutasyonların, virüsün bir kişinin üst akciğerlerinde kök salmasını kolaylaştıracağına dair bir kanıt olmadığını da söylediler.