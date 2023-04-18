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Kuyruğun boyutuna bakın! Vatandaşlar, TCG Anadolu'yu görmek için akın etti

Kuyruğun boyutuna bakın! Vatandaşlar, TCG Anadolu'yu görmek için akın etti

Dün itibariyle ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar Sarayburnu boyunca kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

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Genç yaşlı çocuk demeden binlerce kişi, Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu görmek için Sarayburnu'na akın etti.

Rüzgarlı havaya aldanmadan uzun bekleme sürelerini göze alan vatandaşlar sahil hattında hem balık tuttu hem sıra beklediler. O anlar havadan görüntülendi.

Sahil boyunca uzayan kalabalığın en net görüntüsü drona yansıdı.

TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.

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